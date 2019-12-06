ABD'de Demokrat başkan adaylarından Bloomberg, 'seçimleri satın almaya çalıştığı' iddialarına yanıt verdi

Bloomberg, Amerikan CBS televizyonunda demokrat rakiplerinin kendisine yönelik seçimleri satın almak istediği iddialarına yanıt verdi.

Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders gibi Demokrat aday adaylarının kendisi hakkındaki söz konusun iddiaları sorulan Bloomberg, şunları söyledi:

"Ben hiçbir şey satın almıyorum. Onların yaptığı şeyin aynısını sadece kendi paramı kullanarak yapıyorum. Onlar, başkalarının parasını kullanıyor ve parayı verenler de onlardan bir şeyler bekliyor. Bir beklentisi olmadan kimse size para vermez. Ben satın alınmak istemiyorum".

Bloomberg, zengin bir aileden gelmediğini, hayata avantajlı başlamadığını ve çalışarak kurduğu şirketin olağanüstü bir başarıya ulaşmasını sağladığını söyleyerek, "Bunun nesi yanlış? Beni eleştiriyorlar. Kendilerinin de böyle bir şansı vardı. Neden yapmadılar. Gidip para kazanabilirlerdi. Kendi paralarının ne kadarını seçim kampanyasına harcıyorlar?" diye konuştu.

Bloomberg, şimdiye kadar 59 milyon dolar harcadı

Elizabeth Warren, Bloomberg'i seçimleri satın almakla suçlamış, Bernie Sanders ise Bloomberg'in milyarlarını yat, lüks bir araba satın almak yerine ABD'yi satın almak için harcadığını" iddia etmişti.

Bloomberg, başkanlık yarışına katılan en son demokrat aday adayı oldu.

ABD medyasındaki haberlere göre, Bloomberg, kısa süre önce girdiği başkanlık yarışı için şimdiye kadar 59 milyon dolar harcadı.

Demokrat aday adaylarından şimdiye kadar 13 kişi başkanlık yarışından çekildi, 15 aday adayı ise seçim kampanyasına devam ediyor.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat aday adayları arasındaki popülerliğini sürdürüyor.