Kayıt
09:22 10 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    ABD'nin Afganistan dosyaları açıldı: Savaş 'kazanılıyormuş' gibi göstermek için düzenli olarak verilerle oynandı

    © AFP 2019 / Romeo Gacad
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104011/77/1040117757.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/201912101040801047-abdnin-afganistan-dosyalari-acildi/

    ABD'nin 18 yıldır Afganistan'da dahil olduğu savaş hakkında yetkililerin verdiği mülakatlar ABD halkına 'kazanılamaz' savaş hakkında birçok 'gerçeği yansıtmayan' ve yanıltıcı bilgi verildiğini ortaya çıkardı.

    Sigar'ın (Afganistan'ın Yeniden İnşa Edilmesi İçin Özel Genel İncelemeci'nin Ofisi) Lessons Learned projesi kapsamında toplanan ve 3 yıllık bir hukuki sürecin ardından Washington Post tarafından yayımlanan mülakat deşifreleri, savaş sırasında görev yapan ABD yönetimlerinin Afganistan konusunda doğruları aktarmadığını gösteriyor.

    ABD'nin Afganistan'daki savaşı ile ilgili birçok belgeyi ortaya çıkaran Sigar'ın başkanı John Sopko, Washington Post'a yaptığı açıklamalarda, "ABD halkına düzenli olarak yalan söylenmiş" dedi.

    Belgelerde yer alan iki ayrı kişinin iddiasına göre ABD'li yetkililer halka savaş kazanılıyormuş gibi göstermek için istatistikleri manipüle etti. Aynı yetkililer farklı ABD hükümetlerinin Washington'un para yardımlarını çalan yozlaşmış Afgan yetkilileri görmezden geldiğini belirtti.

    Belgelerde ABD Başkanları George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump'ın birçok kez savaş hakkındaki durumu 'abartarak' halka aktardığı belirtiliyor. Belgelerde birçok yetkilinin bu durum hakkında çelişkili görüler sunduğu bildirildi.

    2016'daki mülakatta bir üst düzey ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Yetkilisi, "Doğru ölçüler yaratmak mümkün değildi. Eğitilen asker, şiddet düzeyi, kontrol edilen bölgeler gibi ölçüler denedik ama hiç biri durumun gerçekliğini göstermiyordu. Ölçüler savaş boyuncu hep manipüle edildi" diye konuştu.

    Afganistan'da karşı istihbarat görevi yapan bir asker olan Bob Crowley, "Alınan her veri en iyi resmi göstermek için değiştiriliyordu" ifadelerini

    Mülakatlar verildiği sırada birçok asker kayıtların gizli tutulacağını düşünüyordu. Washington Post, Sigar'ın deşifrelerini istemek için iki kez federal mahkemeye gitti.

    Belgelerin yayımlanmasının ardından birçok uzman bu deşifreler ile 'Pentagon Papers' (Pentagon Dosyaları) arasındaki benzerliklere dikkati çekti. New York Times tarafından yayımlanan dosyalar ABD'nin Vietnam'daki başarısızlığının nasıl üstünün örtüldüğünü gösteriyordu.

    ABD, Afganistan'daki savaş için 1 trilyon dolar harcadı. Savaş sırasında Afganistan'da görev yapan 2 bin 300 ABD'li hayatını kaybetti ve 20 binden fazlası yaralandı. Savaş sırasında on binlerce Afganistanlı sivil hayatını kaybetti.

    Etiketler:
    Pentagon, Belge, Washington Post, Savaş, Afganistan, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Krasnoyarsk kentindeki Bitki ve Hayvan Parkı'nda görüntülenen kar baykuşu.
    2019'da Sputnik'in çektiği en iyi yabani hayvan kareleri
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet