INF'den çıkan ABD’den ikinci orta menzilli füze denemesi

ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.

Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden telefonla Sputnik’e yapılan açıklamada, nükleer olmayan orta menzilli balistik füzenin test edildiği belirtildi. Füze, California’da saat 19.30’da (TSİ) fırlatıldığı bildirildi.

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetleri, Stratejik Kabiliyetler Dairesi ile 12 Aralık yerel saatle 08.30’da konvansiyonel olarak yapılandırılmış karadan fırlatılan balistik bir füzenin prototipini Kaliforniya’daki Vanderberg Hava Üssü’nde denedi" ifadesi kullanıldı.

Denemeden elde edilen verilerin gelecekte orta ölçekli füze testleri konusunda yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, "Test edilen füze fırlatma standından çıkıp 500 kilometrelik uçuştan sonra açık okyanusa düştü" bilgisine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı, geçen ağustos ayında, daha önce INF kapsamında yasak olan seyir füzesini test ettiğini açıklamıştı. Tomahawk’ın bir versiyonu olan füzenin “500 kilometreden fazla bir uçuştan sonra isabetli şekilde hedefini vurduğu" ifade edilmişti.

ABD yönetimi, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği gerekçesiyle ağustos ayında INF Anlaşması’ndan resmen çekildiklerini açıklamıştı.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu. Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.

INF, Rusya ile ABD’nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF’nin yenilenmeyip geçerliliğini kaybetmesi sonrası yürürlükte kalan tek anlaşma Yeni START.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören Yeni START anlaşmasının geçerlilik süresi de 2021’de dolacak.