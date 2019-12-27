ABD’den Kuzey Akım-2 müteahhit şirketlerine çalışmaları durdurmaları için 1 ay süre

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan müteahhit şirketlerin çalışmalarını 20 Ocak 2020 tarihine kadar durdurmaları durumunda yaptırıma maruz kalmayacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, projeyle ilgisi olan tarafların “derhal faaliyetlerini sonlandırma yönünde gayret sergilemeleri” gerektiği ifade edildi.

Müteahhit şirketlerin, bütçe yasası kabul edildikten sonra “30 gün içinde faaliyetlerini sonlandırmaları gerektiği” kaydedildi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı’nın, yasayı kimlerin ihlal ettiğine dair analizi içeren raporu 60 gün sonra Kongre’ye sunacağı da bildirildi.

ABD hükümetinin, Avrupa’nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinden yana olduğu savunulan açıklamada, ABD’den alınan sıvılaştırılmış doğalgazın Avrupalı tüketicilere 8 milyar dolar tasarruf etmesine yardımcı olduğu iddia edildi.