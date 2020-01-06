Trump: Bağdat Amerikan hava üssünün bedelini ödeyene kadar ABD Irak'tan çıkmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat'ın yaklaşık 50 mil kuzeyinde ABD kuvvetlerini barındıran Balad askeri üssüne atıfta bulundu.

Irak parlamentosunun oy çokluğuyla ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde aldığı kararın ardından açıklama yapan Donald Trump şunları söyledi:

"Orada çok pahalı bir hava üssümüz var. İnşa edilmesi milyarlarca dolara mal oldu. Zamanımdan çok önce, bize bunun için geri ödeme yapmadıkça ayrılmıyoruz [...] Onlara daha önce hiç görmedikleri gibi yaptırımlar uygulayacağız. İran yaptırımlarının biraz uysal görünmesini sağlayacak.”

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