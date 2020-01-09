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    Amerikalıların yüzde 71'i İran ile savaş çıkmasının muhtemel olduğunu düşünüyor

    © AFP 2019 / David Ryder
    ABD
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    Amerikan halkının yüzde 71'i ABD'nin bir kaç yıl içinde İran ile savaşa girmesinin muhtemel olduğuna inanıyor. 

    © Fotoğraf : Twitter
    İran: Irak'taki saldırılar intikamın tamamı değil
    Reuters/Ipos tarafından, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre, Amerikan halkının yaklaşık dörtte üçü ABD ve İran arasındaki gerilimin savaşa dönüşebileceğini düşünüyor. 

    Ankete katılan her 10 Cumhuriyetçi Parti destekçisinden 7'si savaşın muhtemel olduğunu düşünürken, Demokrat Parti destekçilerinin yüzde 77'si de aynı görüşü paylaşıyor. 

    Amerikan halkının yüzde 17'si ise savaş olasılığına inanmadığını belirtirken, yüzde 5'i savaş ihtimaline ''hiç olası değil'' yanıtını verdi. 

    'Yüzde 53 Trump'ın İran politikasını desteklemiyor'

    Ankete katılanların yüzde 53'ü ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını onaylamıyor. 

    Her 10 kişiden 4'ü İran'ın ABD için büyük bir tehdit teşkil ettiğini söylerken, yüzde 4'ü ise İran'ı tehdit olarak görmediklerini ifade etti. 

    Anket, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırısından önce 3-6 Ocak tarihleri arasında yapıldı.

    ABD-İran gerilimi

    ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından  İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

    Pentagon ise Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

    ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan ya da Irak askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadesini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Savaş, Kasım Süleymani, ABD-İran İlişkileri, İran, ABD
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