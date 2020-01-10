Pompeo, Süleymani suikastını haklı çıkarma çabasının altında kaldı: Bize ne zaman nerede saldıracaktı, bilmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı, İranlı komutanın öldürülmeseydi Amerikalılara yönelik büyük saldırıya hazırlandığı iddialarının alay konusu olması üzerine savunmaya geçti: Saldırıların ayrıntılarıyla ilgili istihbaratta büyük boşluklar var, tam olarak ne zaman, nerede, bilmiyoruz.

ABD Başkanı Donald Trump ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kasım Süleymani suikastını haklı çıkarmak için ortaya attığı İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın milyonlarca insanın ve binlerce Amerikalının ölümünden sorumlu olduğu ve öldürülmeseydi Amerikalılara yönelik büyük bir saldırıya hazırlandığı iddiaları dönüp kendilerini vurdu.

İddiaların hayretle karşılanması, hatta alay konusu olması karşısında, Pompeo, perşembe günü Fox News kanalına verdiği mülakatta savunmaya geçti.

Süleymani'nin Amerikalılara düzenlemeye hazırlandığı saldırıların ayrıntılarıyla ilgili 'istihbaratta büyük boşluklar' bulunduğunu söyleyen Pompeo, buna rağmen "Süleymani'nin komplosunu kurduğu bir dizi saldırının eli kulağında olduğuna şüphe yoktu" diye ısrar etti.

Perhaps someone could share the definition of 'imminent' with the Secretary of State /// Mike Pompeo admitted he didn't know 'precisely when' and where Iran was planning attacks used to justify killing Soleimani https://t.co/axExhoDYuT via @businessinsider — Craig Cheek (@GratefulTech) January 10, 2020

Ama herhangi bir saldırının ne zaman nerede düzenleneceğine dair bilgisinin bulunmadığını itiraf eden Dışişleri Bakanı, "Tam olarak ne zaman, nerede, bilmiyoruz, ama gerçekti" dedi.

Pompeo'nun çarşamba günü istihbaratçılarla birlikte Kongre'ye Süleymani suikastıyla ilgili verdiği brifing, ağır eleştiriler almıştı.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee "Burada bulunduğum 9 yılda en azından askeri konularda aldığım en berbat brifingdi" tepkisini gösterirken, Demokrat vekil Pramila Jayapal "Acil tehdit olduğuna dair hiçbir somut kanıt sunulmadı" değerlendirmesini yaptı.

Eleştirilere "Dinamit gibi iş çıkardım" karşılığını veren Dışişleri Bakanı, "Bu ortamda tüm gerçekleri onlara sunmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi. Gülümseyerek "Brifingden çok sayıda değişik geri bildirim aldım" diye ekledi.

Pazartesi günü de Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den "Ben gördüğüm istihbaratın arkasında dururum. İstihbarat da inandırıcı, aciliyet arz eden ve çapı bakımından çok netti" iddiası gelmişti.