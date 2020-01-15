ABD’den Irak’a ‘S-400’ tehdidi

Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde konuşan Hood, "S-400 alımı muhtemelen yaptırımların tetikleyicisi olur, bu yüzden partnerlerimize bu alımı yapmamayı tavsiye ediyoruz" dedi.

Irak'taki protestoculara destek

Irak’taki protestocuları desteklediklerini dile getiren ABD’li diplomat, "Protestocuların başarılı olacağını umuyoruz. Onların reform çağrılarına destek veriyoruz. Umarız Irak yönetimi protestolara kulak verir. Protestocuların politik anlamda her zaman bizimle hemfikir olmayabilir, ama ABD ile daha yakın ilişkilerin kurulması gerektiği konusunda görüşümüze katılacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ABD askerlerinin çekilmesi IŞİD'in geri dönmesine yol açar'

Hood, "ABD askeri güçlerin ülkeden çıkması yönünde oy kullanılırsa koalisyon güçleri de bizi takip eder, hemen ardımızdan yatırımcılar da çıkar, domino etkisi olur. Sonra da muhtemelen IŞİD geri döner" diye konuştu.

Böyle bir gelişmenin her bir aşamasının kendi olumsuz sonuçlarını doğuracağını söyleyen ABD’li yetkili, yatırımcıların ülkeden çıkmasının bankacılık sisteminde sorunlara yol açacağını belirterek, "Stratejik partnerler, eğer sorunlar ortaya çıktıysa, masaya oturup ileriye dönük yolu konuşur… Biz de oturup hangi seçeneğin sonuç vereceğini konuşmak istiyoruz" dedi.