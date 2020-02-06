Azil defteri kapandı: Trump, Senato'da tüm suçlamalardan aklandı

Senato'da yapılan azil oylamasında ABD Başkanı Trump, 'görevi kötüye kullanma' ve Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlamarından aklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'a Demokratlar tarafından başlatılan azil soruşturması neticesinde Senato'da yapılan oylamada, Başkan, hakkındaki 'görevi kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlarından aklandı.

Cumhuriyetçilerin domine ettiği Senato'da, Trump'a yönelik Kiev'e rakibi Joe Biden'i soruşturması ve yeniden seçim çabalarına yardım etmesi için baskı yapması şartıyla Ukrayna'ya askeri yardım vermediği suçlaması oylandı. 48'a karşı 52 oyla ABD Başkanı Trump, sözgelimi suçlamadan aklandı.

52 oyun tamamı Cumhuriyetçilere aitken, Trump'ın azlini talep eden 47 oyun sahibi de Demokrattı.

Trump, 47'ye 53'lük bir oy oranıyla 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlamasından da aklandı.

Utah Senatörü Mitt Romney, azil lehine oy kullanan tek Cumhuriyetçi oldu. Ancak Romney, Cumhuriyetçi çoğunluğa 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlamasında destek verdi.

JUST IN: Mitt Romney becomes the first Republican senator to say he will vote to convict in Trump's impeachment trial.



"With my vote, I will tell my children and their children that I did my duty to the best of my ability believing that my country expected it of me" pic.twitter.com/dw093ex9xV — CNN Politics (@CNNPolitics) February 5, 2020

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da 'ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği' ve 'Başkanlık yeminine ihanet ettiği' gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesi'ne sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik 'görevini kötüye kullanmak' ve 'Kongre'nin işleyişini engellemek' suçlamaları kabul edilmişti.