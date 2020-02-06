ABD’den Rus petrol şirketine ‘Venezüella’ yaptırımı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rus petrol şirketi Rosneft'e Venezüella ile iş yaptığı gerekçesiyle ilave yaptırım tehdidinde bulundu.

O’Brien, “Bu konuyu önümüzdeki birkaç hafta boyunca dikkatlice inceleyeceğiz. Ruslara ve bu şirkete, (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro’ya desteklerinin basit bir ticari teşebbüs olmadığını, bunun Venezüella halkına etkisi göz önünde alındığında ne kadar ahlaksız olduğu anlamaları için fırsat veriyoruz. Bu yüzden sanırım ya şirket tarafından gönüllü bazı eylemler görürüz ya da ABD en kısa zamanda tedbirler alır” diye açıkladı.

ABD, Venezüella’da bazı projeler üzerine çalışan Rosneft’e karşı halihazırda yaptırım uyguluyor.