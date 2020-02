ABD’den 5 Çin, 3 Rus, 1 Türk şirketine yaptırım

Yaptırım listesine alınan şirketlerin Şipunov KPB Enstrüman Tasarım Bürosu, NPO Mashinostroyeniya ve Kumertau Havacılık İmalat İşletmesi olduğu ifade edildi.

Kara listeye ayrıca Çin’den 5 (Dandong Zhensheng Trade Co., Ltd., Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co., Ltd., Shenzhen Tojoin Communications Technology Co., Ltd., Shenzhen Xiangu High-Tech Co., Ltd., Wuhan Sanjiang Import and Export Co., Ltd), Irak (Kata'ib Sayyid al-Shuhada) ve Türkiye’den (Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.) de birer şirket dahil edildi.

Yaptırım kararı, İran, Kuzey Kore ve Suriye yönelik uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanuna uygun olarak kabul edildi.

Kanun, bu ülkelere nükleer, kimyasal, bakteriyolojik silah geliştirmeye yardımcı olacak teknolojilerin aktarılmasını yasaklıyor.