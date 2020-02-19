Pompeo: Irak'tan Bağdat büyükelçiliğimizin korunmasını istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'tan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin korunması ve askeri üslerine saldıranların yakalanması talebinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, ülkesinin Bağdat Büyükelçiliği binasına yönelik saldıranların yakalanmasını istedi.

Pompeo, "Irak hükümeti büyükelçiliğimizi ve askeri üslerimizin korunması görevini yerine getirmelidir. Bunu defalarca ihmal ettiler" ifadelerini kullandı.

'İran yanlılarının ABD vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye sokmasının normal bir durum haline gelmemesi gerektiğini' söyleyen Pompeo, büyükelçilik ve askeri üslerin daha sıkı korunması talebinde bulundu.

Öte yandan Irak'ta ocak ayında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine yönelik saldırılar düzenleniyor.