Kopyala yapıştır kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler yaşamını yitirdi

‘Kes, kopyala ve yapıştır’ komutlarının mucidi olan Larry Tesler, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Bilgisayarda en çok başvurulan kısa yollardan biri olan ‘kes, kopyala, yapıştır’ın ardındaki isim Larry Tesler’in pazartesi günü yaşamını yitirdiği duyuruldu. Tesler’in ölüm nedenine dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Larry Tesler, the UI pioneer responsible for cut, copy, and paste, dies at 74 https://t.co/YUQOnqxgld pic.twitter.com/JjEu6ycbo3 — The Verge (@verge) February 19, 2020

Larry Tesler 1945 yılında New York şehrinde doğdu ve 1960'lı yıllarda Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi eğitimi aldı.

Tesler, kariyeri boyunca AppleNet ve Apple’ın Gelişmiş Teknolojiler Grubu gibi departmanlarının başkan yardımcılığı üstlenmenin yanı sıra Amazon ve Yahoo gibi firmalarda da görev aldı; 1980 ila 1997 yılları arasında Apple bünyesinde çalıştı.

Bilgisayar bilimi konusunda pek çok katkısı olan Tesler'in kullanıcılara kazandırdığı en kullanışlı kısayol ise 'kes, kopyala, yapıştır' (Cut, Copy, Paste) oldu.

Tesler, modsuz bilgisayarların temelini atan insanlardan birisi olarak da biliniyor.