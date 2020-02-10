Erdoğan: Sosyal medya tam bir çöplüğe dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi açılış töreninde konuştu.
Siber saldırıların artık devletler düzeyine kadar çıktığını belirten Erdoğan, "Türkiye de saldırılara hedef oluyor. Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmaktır" dedi.
Erdoğan yerli 5G altyapısını kurmak için tüm firmaların hızlı ve etkin şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz" diye konuştu.
'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı'
Türkiye'yi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor https://t.co/bNkpYKXGSb— AA Canlı (@AACanli) February 10, 2020
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'Teknoloji bağımlılığı nedeniyle 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız'
- Kamu ve özel sektöre ait veri merkezlerini bir düzene sokmamız şart. İlgili kurumlarımızdan çalışmaları süratle tamamlamalarını bekliyorum. Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmaktır.
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Ülkemizi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğiz. İlk yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, mühendislik çalışmaları sürüyor, 2022'de uzaya göndermeyi planlıyoruz.© AA / Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
- Siber saldırılara konvansiyonel sistemlerle veya yöntemlerle karşı koymaya kalkmak, kurşunu kağıtla durdurmaya çalışmak gibidir.
- İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımı giderek daha çok önemli hale gelmeye başladı. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden sadece biridir. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız.
- Siber zorbalıklar artıyor. Sosyal medya bu bakımdan tam bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüş durumda. Buna izin vermeyeceğiz.
- İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız.
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