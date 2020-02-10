Erdoğan: Sosyal medya tam bir çöplüğe dönüştü

Siber zorbalıkların arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya bu bakımdan tam bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüş durumda. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi açılış töreninde konuştu.

Siber saldırıların artık devletler düzeyine kadar çıktığını belirten Erdoğan, "Türkiye de saldırılara hedef oluyor. Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmaktır" dedi.

Erdoğan yerli 5G altyapısını kurmak için tüm firmaların hızlı ve etkin şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz" diye konuştu.

'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı'

Türkiye'yi siber güvenlikte dünya çapında bir marka haline dönüştüreceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sınırlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse elektronik sistemlerimizin ve buralarda saklanan verilerin güvenliği de o derece önemlidir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuşuyor https://t.co/bNkpYKXGSb — AA Canlı (@AACanli) February 10, 2020

​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Teknoloji bağımlılığı nedeniyle 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız'