Bloomberg'in kampanya danışmanından Sanders'a suçlama: 1972'de tecavüz fantazileri yazmıştı

ABD başkanlık seçimlerinde ön seçim süreci devam ederken Demokrat adaylar arasındaki tartışmalar devam ediyor.

Demokrat aday Michael Bloomberg'in kıdemli kampanya danışmanı Tim O'Brien, CNN kanalında yayınlanan 'New Day' programına konuk olarak, Vermont Senatörü ve başkan adayı Bernie Sanders'ı hedef aldı.

O'Brien, açıklamasında Sanders'ın 1972'de kaleme aldığı bir yazıda 'tecavüz fantazileri' de dahil olmak üzere 'bazı kaçık şeylerin' yer aldığını öne sürdü.

Sunucu Alisyn Camerota'a "Bu sicil kaydı nedeniyle sandıklarda yükselen bir adayımız var" diyen O'Brien, şöyle devam etti:

"Bernie'nin geçmişinde kaçık şeyler var, kadınların çok fazla orgazm olmaktan kanser olduğu veya bebeklerin çıplak dolaşması ve kendilerini pornodan korumak için birbirlerinin cinsel organlarına dokunmaları gerektiğini söylüyor."

Öte yandan O'Brien, Sanders hakkında "Tecavüz fantazileri hakkında yazdı. Bu gün ışığına çıkmadı. Bu, Bernie'nin akıl hastası yüzü" ifadelerini kullandı.

The Hill'e göre, Sanders'ın kampanya ekibi sözgelimi suçlamalara yanıt vermedi.

İddia, daha önce de Sanders'ın adayları arasında yer aldığı 2016 başkanlık seçimleri sırasında Mother Jones dergisi tarafından gündeme getirilmişti.

O dönem Sanders'ın ekibi, bunun 'kara mizah' olduğunu ve hiçbir şekilde Sanders'ın kadınlar hakkındaki görüş ve fikirlerini yansıtmadığını öne sürmüştü.