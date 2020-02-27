Trump'tan koronavirüs açıklaması: Risk hâlâ çok düşük

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınının ABD için hâlâ çok düşük bir risk oluşturduğunu belirtti. Trump, koronavirüsün yayılması halinde 'ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD topraklarına da yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump, virüsün ABD'ye karşı oluşturduğu riskin hâlâ çok düşük olduğunu belirterek, Washington'un vakalardaki artış karşısında 'çok çok hazır' olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı, "Eyaletlerde odaları uygun hale getiren hastanelerimiz var ve insanların güvenli bir şekilde tutulabileceği karantina alanları inşa ediyorlar" dedi.

"Salgının yayılması halinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diyen Trump, "Çin Devlet Başkanı, koronavirüsün yayılımıyla mücadele etmek için çok çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kongre'den koronavirüs ile mücadele için 2.5 milyar dolar fon talep ettiklerini hatırlatan ABD Başkanı, 'daha fazlasına ihtiyaçlarının olabileceğini' belirterek, şunları söyledi:

"2.5 milyar istemiştik ve bunun çok olduğunu düşünüyoruz, ama Demokratlar ve sanırım Senatör Schumer bundan daha fazlasını almamızı istiyor."

"15 hastamız var ve bazıları iyileşiyor" diye konuşan Trump, "Belli bir noktada İtalya ve Güney Kore'den seyahatleri kısıtlamaya ihtiyacımız olabilir ancak şu an doğru zaman değil" dedi.

Trump, ayrıca koronavirüsle mücadele konusunda yardımcısı Mike Pence'i görevlendirdiğini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilileri, önceki gün ülkede yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının kaçınılmaz olduğu ve Amerikalıların şimdiden buna hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulunmuştu.

CDC'nin resmi internet sitesindeki son bilgilere göre, ABD genelinde 57 teyit edilmiş Kovid-19 vakası bulunuyor.