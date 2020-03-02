ABD'nin New York eyaletinde ilk koronavirüs vakası doğrulandı

ABD'nin New York eyaletinde ilk koronavirüs teşhisi kondu. Vali Andrew Cuomo virüsün enfekte olduğu ilk vakayı şu sözlerle açıkladı:

"New York'taki yeni koronavirüs veya Kovid-19 olarak anılan virüsün bulaştığı ilk vaka 30'lu yaşların sonunda bir kadın. Hastanın virüsü İran'a yaptığı ziyaret sırasında kaptığını düşünüyoruz. Hasta şu anda evinde karantina altında yaşıyor. Hastanın solunum semptomları var, ancak ciddi durumda değil. New York'a geldiğinden beri kontrollü bir durumda."

Valinin açıklamasına göre, pozitif test New York Albany'deki Wadsworth Laboratuarı'nda doğrulandı.

