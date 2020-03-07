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05:53 07 Mart 2020
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    Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası

    © REUTERS / California National Guard
    ABD
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (392)
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    ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

    'Grand Princess' adlı yolcu gemisinde koronavirüs tespit edildiğine ilişkin açıklamayı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptı.

    Pence, gemide ilk etapta 46 kişiden alınan örnekler üzerinde yapılan testler sonucu 19'u mürettebat 2'si yolcu olmak üzere toplam 21 kişide koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

    Tüm tedbirleri aldıklarını ve gemiyi ticari olmayan bir limana götüreceklerini kaydeden Pence, tüm yolcuların testten geçirileceğini ifade etti.

    ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu testlerin yolcular gemiden ayrılmadan yapılmasını tercih edeceğini, ancak kararı yetkililerin vermesinin daha doğru olacağını açıkladı.

    Dev yolcu gemisindeki 3 bin 500 kişi arasında salgının yayılmış olma ihtimali yetkilileri endişelendirirken, Amerikan medyası benzer durumda Japonya'nın Yokohama Limanı'nda 700 yolcusuyla karantinaya alınan bir yolcu gemisinde yaşananlara atıfta bulundu.

    Japonya'nın Yokohama Limanı'na 12 Şubat'ta demirleyen Diamond Princess yolcu gemisinde 175 yolcuda yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmiş, gemideki yolcular 14 gün boyunca karantinada kalmıştı.

    ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezini (CDC) ziyaret ederek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili brifing alan ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / TOM BRENNER
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    ABD'de ölü sayısı 15'e ulaştı

    Öte yandan ABD genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin 15'e ulaştığı bildirilirken, virüs görülen eyalet sayısının da 25'e yükseldiği açıklandı.

    ABD'de ilk olarak Washington eyaletinde ortaya çıkan virüs, daha sonra başka eyaletlere de sıçramıştı. Son olarak New York, Indiana, Minnesota, Maryland ve Pennsylvania da vaka görülen eyaletler arasına eklendi.

    Mike Pence'in katıldığı AIPAC konferansında koronavirüs vakası

    Diğer yandan 1-3 Mart'ta başkent Washington'da düzenlenen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) yıllık konferansına katılan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

    AIPAC tarafından toplantıya katılanlara gönderilen elektronik postada yer alan bildirime göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığı AIPAC konferansında, New York'tan katılan iki üyede hastalık tespit edildi ve konuyla ilgili çalışmalar başlatıldı.

    ABD yönetimi koronavirüsün ülkedeki etkilerini sınırlandırmaya çalışırken, ordunun koronavirüse karşı bir aşı üzerinde çalışma başlattığı haberleri de kamuoyuna yansımıştı.

    İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan bölgesinde görülen koronavirüs sebebiyle dünya genelinde 100 binden fazla kişiye virüs bulaştığı ve 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

     

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (392)
    Etiketler:
    AIPAC, Donald Trump, Kaliforniya, Mike Pence, Salgın, Koronavirüs, Yolcu gemisi, ABD
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