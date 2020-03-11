ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'dan seyahatleri yasaklayabiliriz

ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Ken Cuccinelli, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulunarak, Avrupa'dan ülkeye seyahatlerin yasaklanabileceği bilgisini verdi.
Cuccinelli, açıklamasında "Sorumuz, Avrupa'ya bir bütün olarak nasıl davranılacağına yönelik güncel bir soru. Bu, henüz kurumları seyahat yesağı için kullanma düzeyinde değil. Ancak bu dikkate alınıyor" dedi.
New York Valisi Andrew Cuomo koronavirüsle mücadele amacıyla eyaletin kuzeyindeki New Rochelle kentinde 1.6 kilometre uzunluğunda bir alanda 'özel bir bölge' oluşturulduğunu açıklamıştı.
Cuomo, ayrıca New York'ta Kovid-19 salgınının çıkış yeri New Rochelle bölgesine askeri birlik gönderileceğini bellirtmişti.
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