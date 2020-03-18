ABD, Suriye Savunma Bakanı Eyüp’ü yaptırım listesine aldı

ABD, Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp’ü yaptırım listesine dahil ettiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nden yapılan açıklamada, Washington’un Suriye Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp’ü yaptırım listesine dahil ettiği ifade edildi.

Açıklamada konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Korgeneral Eyüp 2018’den bu yana Suriye Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.