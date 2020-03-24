'Yaptırımları kaldır' çağrılarına uymayan ABD'den, İran'a uçak gemileriyle gözdağı

ABD Donanması Beşinci Filosundan yapılan açıklamada, Eisenhower ve Truman uçak gemilerinin hava unsurları ile B-52 bombardıman uçaklarının Körfez'de ortak operasyon kabiliyetinin güçlendirilmesi için müşterek tatbikatlar yaptığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki uçak gemisinin B-52'lerle entegre edilmesi Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde çok amaçlı harekatları planlamak ve icra etmek konusunda ortak çalışılabilirlik ve mevcut birleşik operasyon kabiliyetini temsil ediyor. İki uçak gemisinin mevcut taarruz gücü ve manevra kabiliyeti ile ABD bölgedeki istikrar ve güvenliğe bağlıdır ve ortaklarımızı gerektiğinde korumaya hazırdır."

İran destekli güçlerin Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere saldırı düzenlenmesinin ardından bu adımın gelmesi dikkat çekti.

Bu adım, İran'a mesaj olarak yorumlanırken, ABD'nin en son 8 yıl önce iki uçak gemisi ile Orta Doğu'da faaliyet icra ettiği belirtiliyor.