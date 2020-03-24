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23:53 24 Mart 2020
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    ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence, Fox News yayınına katılma hazırlığı yaparken

    Trump, 12 Nisan'a dek hayatın normale dönmesini istiyor: Ekonomik durgunluk koronadan daha çok can alır

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ABD
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    Koronavirüs pandemisinin yeni merkezinin ABD olması beklenirken, baştan beri hastalığı ciddiye almamakla eleştirilen Başkan Donald Trump, ulusal karantina ilan etmeyi bir kez daha reddederken kısmi kısıtlamaları da kaldırmaktan söz etti. 

    ABD Başkanı Donald Trump ve Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, Beyaz Saray'dan Fox News kanalının yayınına katılıp doktor Mehmet Öz dahil  uzmanların ve yurttaşların sorularını yanıtladı. 

    ABD'nin kepenkleri açmış halde 12 Nisan'da Paskalya'ya girmesi için can attığından söz eden Trump, geçen hafta yayımladıkları 15 günlük eylem planlarının yeterli olacağını ve ekonomik önlemleri gelecek hafta gevşetmeyi istediklerini söyleyerek "Ekonomimizi Paskalya Bayramı'na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum" dedi.

    Söz konusu eylem planının vadesi dolduğunda yeni yol haritası için gerekli adımları atabileceklerini söyleyen Trump, "Daha önce hiç bu tür önlemler almadık ama şimdi almak zorundaydık. Bu salgın, ülkemiz için çok acı verici ve istikrarı bozucu bir durum" diye ekledi.

    Koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülkeyi kapatmak zorunda kalmış olmaktan öfke duyduğunu ifade eden Trump, işyerlerine getirilen kapatma, bireylere getirilen sosyal mesafe kurallarını tez zamanda kaldırma arzusunu dışa vurdu.

    Trump, "İki hafta veriyorum. Sosyal mesafe uygulayarak işe gidebiliriz" dedi.

    Önlemlerin sorunun kendisinden daha beter olmasına izin verilmemesi gerektiğinden söz eden ABD Başkanı, tez zamanda kaldırılmazlarsa kısıtlamaların hastalığın kendisinden daha fazla can alacağına dair inancını dile getirdi.

    "Deva dertten daha beter. Bunun devam etmesine izin verirsek çok çok daha fazla insanın öleceğine inanıyorum. İşe geri dönmemiz lazım" diye konuşan Trump, grip ve trafik kazalarının koronavirüsten daha fazla can aldığını görüşünü savundu.

    ABD'de her yıl grip nedeniyle on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Trump, "Araba kazalarında da her yıl Kovid-19'dan çok daha fazla insan kaybediyoruz. Ama otomobil firmalarına, üretimi durdurma çağrısı yapmıyoruz. Herkes işine dönmeli" dedi. 

    Doktor Mehmet Öz, Trump'a "Sayın Başkan, Paskalya'da hayatı normale döndürmek istediğini söylediniz, peki bunun tıbbi açıdan güvenli olduğunu nasıl düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. 

    Trump ise insanların işe gitmek yerine evlerinde kapalı kalmasının onları depresyona sürükleyeceğini iddia ederek, "İnsanlar, bir taraftan iş yerleri kapanırken bir taraftan da bir odada kapalı kalmak yerine, iş yerlerini kurtarmayı isterler. Biliyorsunuz depresyon, intihara sürükler. Şuna güçlü bir şekilde inanıyorum ki insanları evlere kapatmaya devam edersek, daha fazla insanı kaybedeceğiz. 2 yıl ülkenin kapalı kalmasını isteyecek doktorlar olacaktır. Ama biz bu ülkeyi eski haline getirmek istiyoruz. Bizim ülkemiz insanları eve kapatmak için kurulmadı." ifadesini kullandı.

    Kovid-19 salgını ile ilgili değerlendirmesi sırasında, birden Türkiye ile Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'nın varlığından bahsetmeye başlayan Trump, Suriye konusunda Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı dönemindeki ilişkilere dikkati çekti. Trump "Türkiye'ye Kürtler ile bir anlaşma imzalamalarını söyledim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesini seven bir adam ve onunla aramızdaki ilişki gayet iyi. 'Bir anlaşma imzalayın' dedim ama ne Erdoğan ne de Kürtler buna yanaştı. Daha sonra çatışmaya başladılar, başka ülkeler dahil oldu. Sonra (Türkiye-ABD mutabakatı) anlaşma imzaladık." diye konuştu.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağı tartışmalarına ilişkin, "Beyaz Saray Kovid-19 ile mücadele gücü, hiçbir zaman ulusal çapta sokağa çıkma yasağını gündemine almadı." açıklamasında bulundu. 

    - Dünya Sağlık Örgütünden, "virüsün yeni merkezi ABD olabilir" uyarısı 

    Öte yandan  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, bugün yaptığı açıklamada, son 24 saatte Avrupa ve ABD'den bildirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının tüm dünyadaki vaka sayısının yüzde 85'ini oluşturduğunu belirterek, ABD'nin salgının yeni merkezi olabileceğini söylemişti. 

    Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı son rakamlara göre ABD'de vaka sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıkmıştı. 

    ABD, vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'dan sonra 3. sırada yer alıyor.

     

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