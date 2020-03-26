'Trump şapkası takan siyah erkeğim' diyen Kanye West, gösterilen tepkileri ırkçı fişlemeyle kıyasladı

WSJ Magazine'in nisan sayısında yayımlanan röportajda, insanların siyah ırktan olduğu için kendisinin siyasi görüşleriyle ilgili önyargılarının olduğundan yakınan ünlü rapçi, Trump şapkası takmasına gelen tepkileri ırkçı fişleme ve ayrımcılıkla kıyasladı.

Tüm dünyanın koronavirüs pandemisiyle boğuşması, ABD'li rap ve hip hop sanatçısı Kanye West Başkan Donald Trump'ı desteklemesine gösterilen tepkiyle hesaplaşmaktan alıkoymaya yetmiyor.

Son yıllarını Trump'ı desteklemesine gösterilen tepkiye cevap yetiştirmekle geçiren ve verdiği karşılıklarla yeni tartışmalara neden olan West (42), WSJ Magazine'in nisan sayısında yayımlanan röportajda, insanların siyah ırktan olduğu için kendisinin siyasi görüşleriyle ilgili önyargılarının olduğundan, kendisinden otomatik olarak Trump'la ihtilaf içinde olmasını beklediklerinden yakındı.

Kanye West covers the latest issue of the Wall Street Journal Magazine. 🌎 pic.twitter.com/O0WtAVUYOW — Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2020

Kamuoyunun içinde Trump'ın alameti farikası 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yapmak' sözünün İngilizce kısaltması MAGA'nın yazılı olduğu kırmızı kasketten takmasıyla da şimşekleri üzerine çeken ünlü rapçi, şapkaya tepkileri ırkçı fişleme ve ayrımcılıkla kıyasladı.

“I do not like the word ‘ambitious.’ I’m Kanye West. The word ‘ambitious’ is beneath my abilities,” he says. “I’m just a doer.” He added, “You can see in my eyes there’s not one bit of fear.” https://t.co/YGtm08XhiH pic.twitter.com/mAmnezmy7Q — WSJ. Magazine (@WSJMag) March 25, 2020

Kendisini MAGA yazılı kırmızı kasketten takan siyah erkek olarak tanımlayan West, tenkitçilerine "Kırmızı kasketli siyah adamım, bunu tasavvur edebiliyor musunuz" diye meydan okuyarak şöyle devam etti:

"Bu bana şöhrete ulaşmadan evvel siyah adam olarak neler hissettiğimi hatırlatıyor, hani bir restorana girersin ve herkes sana bir şey çalmaya gelmişsin gibi bakar."

"Haddini bil, sen giyim kuşam hakkında konuşamazsın, senin yerin burası, sen siyahsın, öyleyse Demokrat Partilisin, demeye getiriyorlar."

Şöhretin kendisini faraziyelerden korumadığını dile getiren West, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her şey insanlara haddini bildirmek üzerine, sadece ırkçılık değil, sınıfçılık, korumacılık da. Sınıfçılık, bir kitap rafında yaşamak gibi. Ne kadar çok paran varsa, o kadar yükselirsin. Ve zirveye çıkıp aşağıya baktığında ne görürsün? Korku."

Ünlü rapçi bu yorumların üzerine seçmen kaydı yapmadığını ve siyaseti takip etmediğini sözlerine ekledi.