ABD'nin Idaho eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) açıklamasında, Idaho eyaletinin güneyine 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, depremin eyalete bağlı Boise kentini 153 kilometre kuzeydoğusunda ve 10 metre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
#Earthquake (#sismo) M6.3 strikes 136 km NE of #Boise (#Idaho) 9 min ago. More info: https://t.co/NOrDmAqrVh— AllQuakes - EMSC (@EMSC) April 1, 2020
Idaho eyaleti sakinleri, depremin yaşandığı ana ilişkin sosyal medya hesaplarından görüntüler paylaştılar.
Boise, Idaho earthquake interrupting my Halo game. #earthquake #Boise pic.twitter.com/NwNe2xnklI— Shane Monahan (@Shane10city) April 1, 2020
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