ABD'de koronavirüs vaka sayısı 200 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan son verilere göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 200 bini geçti.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında Çin ve İtalya'yı geçerek salgının merkez üssü haline gelen ABD'de ölü ve hasta sayısındaki artış sürüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan verilerde, ülkedeki toplam vaka sayısının 203 bin 608'e ulaştığı beliritildi.

Ayrıca, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 4 bin 361'e yükseldiği bilgisi verildi.

Estados Unidos supera los 200.000 casos de #coronavirus, según el recuento de @JohnsHopkins



203.608 contagios. 4.361 muertos



(actualización de las 1:11:27pmET del 1 de abril) pic.twitter.com/R4SgN4S3r5 — Víctor Sancho (@vsancho) April 1, 2020

​Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakaların en çok görüldüğü eyalet ise New York.

New York Valisi Andrew Cuomo, son açıklamasında ülkede salgının merkezi haline gelen eyalette vaka sayısının artmaya devam ettiğini ve bu sayının 83 bin 712'ye çıktığını söylemiş, virüs yüzünden ölenlerin sayısının ise 1941'e yükseldiğini ifade etmişti.