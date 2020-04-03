ABD’den Irak’taki vatandaşlarına çağrı: Geri dönmek isteyenler için uçuşlar var

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını tahliye operasyonları gerçekleştiriyor.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada 2 Nisan’dan itibaren ülkelerine geri dönmek isteyen ABD vatandaşları için uçuş hazırladıklarını belirtirken, fiyatı 3 bin 500 dolar civarında olacak ekstra uçuşların da bulunacağını duyurdu.
Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 820 koronavirüs vakası bulunurken, 54 kişi öldü ve 226 kişi iyileşerek taburcu oldu.
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