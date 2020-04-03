ABD’den Irak’taki vatandaşlarına çağrı: Geri dönmek isteyenler için uçuşlar var

ABD Bağdat Büyükelçiliği, Irak’taki vatandaşlarına çağrıda bulunarak, "Geri dönmek isteyenler için uçuşlar var" açıklamasını yaptı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülke vatandaşlarını tahliye operasyonları gerçekleştiriyor.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada 2 Nisan’dan itibaren ülkelerine geri dönmek isteyen ABD vatandaşları için uçuş hazırladıklarını belirtirken, fiyatı 3 bin 500 dolar civarında olacak ekstra uçuşların da bulunacağını duyurdu.

Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 820 koronavirüs vakası bulunurken, 54 kişi öldü ve 226 kişi iyileşerek taburcu oldu.