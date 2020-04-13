ABD'de vatandaşlardan ve itfaiye ekiplerinden sağlık çalışanlarına teşekkür

ABD'de itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek gösterisinde bulundu.

ABD'nin New York kentindeki Lenox Hill hastanesi çevresinde toplanan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek destek gösterisinde bulundu.

Vatandaşların sağlık çalışanlarına destek mesajlarının yazılı olduğu dövizler hazırladığı görüldü. İtfaiye ekipleri ise, araçlarıyla destek gösterisinde hazır bulundu.