Trump, Güney Kore'nin savunma katkısı için teklif ettiği parayı yeterli bulmadı

Trump, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore'nin Washington'ın "muazzam hizmeti"ne karşılık olarak ABD'ye mali destek sağlaması için Güney Kore ve Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştüğünü belirtti.
"We've been defending them for many many decades ... last year I went to them and now they're paying $1 billion a year ... I said, 'I'll be back'" -- Trump's comments about South Korea are like a mob boss doing a shakedown pic.twitter.com/2zbP7mCeb0— Aaron Rupar (@atrupar) April 20, 2020
Güney Kore'yi "çok zengin bir ulus" olarak nitelendiren Trump, "Harika bir milleti savunuyoruz. Yaptıklarımızın büyük bir yüzdesini ödemelerini istiyoruz. Adil değil" dedi.
▪ S. KOREA-U.S. DEFENSE COST-SHARING— Arirang News (@arirangtvnews) April 21, 2020
Trump says he rejected sum S. Korea offered to pay toward defense costs#Trump #SouthKorea #defense_costs pic.twitter.com/M8zzp08Ubc
‘Bu bir indirim meselesi değil’
Seul'un kendilerine "belirli bir miktar para" teklif ettiğini ancak bunu reddettiğini vurgulayan Trump, "Yani bu bir indirim meselesi değil. Kendi uluslarının savunmasına katkıda bulunacakları meselesi" ifadelerini kullandı.
Trump, çok büyük bir hizmet yaptıklarına işaret ederek "Birbirimizle harika bir ilişkimiz var ama eşit ve adil davranmalıyız" diye konuştu.
ABD'nin Güney Kore'de konuşlu 32 bin askeri bulunuyor.
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