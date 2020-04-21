Trump, Güney Kore'nin savunma katkısı için teklif ettiği parayı yeterli bulmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Seul hükümetine Amerikan üslerinin maliyetine katkısını artırma çağrısıyla ilgili olarak, Güney Kore'nin yaptığı teklifi yeterli bulmadığını ve bu nedenle geri çevirdiğini söyledi.

Trump, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore'nin Washington'ın "muazzam hizmeti"ne karşılık olarak ABD'ye mali destek sağlaması için Güney Kore ve Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştüğünü belirtti.

"We've been defending them for many many decades ... last year I went to them and now they're paying $1 billion a year ... I said, 'I'll be back'" -- Trump's comments about South Korea are like a mob boss doing a shakedown pic.twitter.com/2zbP7mCeb0 — Aaron Rupar (@atrupar) April 20, 2020

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Güney Kore'yi "çok zengin bir ulus" olarak nitelendiren Trump, "Harika bir milleti savunuyoruz. Yaptıklarımızın büyük bir yüzdesini ödemelerini istiyoruz. Adil değil" dedi.

▪ S. KOREA-U.S. DEFENSE COST-SHARING



Trump says he rejected sum S. Korea offered to pay toward defense costs#Trump #SouthKorea #defense_costs pic.twitter.com/M8zzp08Ubc — Arirang News (@arirangtvnews) April 21, 2020

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‘Bu bir indirim meselesi değil’

Seul'un kendilerine "belirli bir miktar para" teklif ettiğini ancak bunu reddettiğini vurgulayan Trump, "Yani bu bir indirim meselesi değil. Kendi uluslarının savunmasına katkıda bulunacakları meselesi" ifadelerini kullandı.

Trump, çok büyük bir hizmet yaptıklarına işaret ederek "Birbirimizle harika bir ilişkimiz var ama eşit ve adil davranmalıyız" diye konuştu.

ABD'nin Güney Kore'de konuşlu 32 bin askeri bulunuyor.