Trump'tan donanmaya emir: Gemilerimizi taciz etmeleri halinde tüm İran gambotlarını imha edin

Tüm dünya gibi ABD de koronavirüs pandemisiyle boğuşurken, Başkan Donald Trump'tan Basra Körfezi'nde gerilimi tırmandırıp İran'la savaş çıkarabilecek bir açıklama geldi.

ABD'nin koronavirüs pandemisine hazırlıksız yakalanmasıyla ilgili eleştirilerin odağındaki Başkan Donald Trump, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyerek estirmiş olduğu savaş rüzgarlarına yeniden üfledi.

ABD donanmasının İran Devrim Muhafızlarını Basra Körfezi'nde tacizle suçlaması sonrası bugün Trump konuyla ilgili şöyle bir tweet attı:

"Denizde gemilerimizi taciz etmeleri halinde herhangi ve tüm İran gambotlarını vurmaları ve imha etmelerine yönelik ABD Donanmasına talimat verdim."

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

​Gambot, bir veya birkaç silahı bulunan küçük savaş gemilerine deniliyor. İran Devrim Muhafızları bunları Basra Körfezi'nde devriye gezmek için çok yaygın kullanıyor.

Bir hafta önce ABD Donanması, Devrim Muhafızlarını Basra Körfezi'nde onlarca silahlı tekneyle Amerikan gemileri etrafında dört dönmek suretiyle 'tehlikeli ve kışkırtıcı eylemlerde bulunmakla' suçlamıştı. 5. Filo, bu iddiayı gösterdiğini söylediği bir video da yayımlamıştı.

Suçlamaları reddeden Tahran'ın karşılık olarak yayımladığı videoda ise Devrim Muhafızları tekneleri bir saat boyunca Amerikan gemileri etrafında sakin şekilde daireler çizdikten sonra bölgeden ayrılırken görülüyor.

İran yönetimi ABD gemilerinin Basra Körfezi'ndeki varlığını 'yasadışı provokasyon' olarak değerlendiriyor ve devriyelerini 'fuzuli maceracılık' diye niteliyor.