Harvard, Trump'ın 'yardım parasını geri ödeyin' talebini reddetti

ABD’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Harvard’ın, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ek bütçeden aldığı yaklaşık 9 milyon dolarlık yardım, Başkan Donald Trump ile üniversite yönetimi arasında gerginlik yaratmayı sürdürüyor.

Trump’ın parayı geri istemesine karşı çıkan Harvard yönetimi, bu yardımın salgın nedeniyle zor durumda kalan öğrencilerin ‘acil ekonomik ihtiyaçlarını’ karşılamak için kullanılacağını açıkladı.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan üniversite, zor durumdaki küçük işletmeleri kurtarmak için tasarlanmış bir teşvik paketinden değil acil yüksek öğretim fonlarından faydalandıklarını vurguladı.

Mesajda, “Harvard, bu acil yüksek öğretim fonlarının yüzde 100'ünün koronavirüs salgını nedeniyle acil finansal ihtiyaçlarla karşı karşıya olan öğrencilere doğrudan yardım sağlamak için kullanılacağını taahhüt etmiştir” denildi.

Üniversite, bu miktarın öğrencileri seyahat ve yaşam giderlerinin yanı sıra online eğitim harcamaları için kullanıldığını belirtti. Salgın nedeniyle, öğrencilerden yurt odalarını boşaltmaları istenmişti.

(5/5) This financial assistance will be on top of the support the University has already provided to students – including assistance with travel, providing direct aid for living expenses to those with need, and supporting students’ transition to online education. — Harvard University (@Harvard) April 21, 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan 2 trilyon dolarlık yardım paketi, ABD tarihinin en büyük ekonomik teşvik paketi sayılıyor.

Paket hakkında bilgi veren Donald Trump, dün yaptığı açıklamada doğrudan üniversiteyi hedef almış ve "Bu parayı Harvard'dan geri isteyeceğim. Bu parayı hiç almamaları gerekirdi. Bunun işçiler için olması gerekiyordu, en zengin kurumlardan biri için değil. Harvard bu parayı geri ödeyecek" demişti.

Dünyanın en zengin üniversitelerinden biri kabul edilen Harvard’ın 40 milyar dolarlık bir bağış fonuna sahip olduğu belirtiliyor.