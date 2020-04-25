ABD uçak gemisindeki koronavirüs salgınında anormallik bulundu

ABD’nin Theodore Roosevelt uçak gemisindeki koronavirüs salgınının istatistik açısından anormal olduğu ortaya çıktığı belirtildi.

Popular Mechanics dergisinde, Kyle Mizokami imzalı yazıda, Theodore Roosevelt uçak gemisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan askerlerin yarısında hiçbir belirtinin gözlemlenmediği, tümünün 30 yaş üstü sağlıklı erkek ve kadın olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda ABD genelinde, asemptomatik koronavirüs hastalarının oranı yüzde 25 olduğuna dikkat çekildi.

Gemide 840 asker virüse yakalanırken bir asker öldü, 4 binden fazla asker de karaya çıkarıldı. Mürettebatın bir kısmı gemide kalarak sistemlerin işleyişini sağlıyor.