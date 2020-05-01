ABD'de karantina karşıtı silahlı protestocular Michigan Eyalet Meclis binasını bastı

ABD’de karantina önlemlerine tepki gösterenler bu kez de Michigan’da Eyalet Meclis Binasını bastı. Silah taşıyan protestocuların da bulunduğu kalabalık, acil durum sürecini uzatma talebinin görüşüldüğü toplantı odasına girmeye çalıştı. Eyalet valisini Hitler’le kıyaslayan eylemcilerin ‘Zorbalar darağacına gider’ gibi pankartlar taşıdığı görüldü.

ABD’de karantina tedbirlerinin kaldırılmasını isteyenler bu kez Michigan eyaletinde sahnedeydi. Yüzlerce protestocu acil durum sürecini uzatma talebinin görüşüldüğü sırada Eyalet Meclis Binası Capitol'ü bastı.

'Amerikalı Vatansever Yürüyüşü’ adlı verilen gösteriye katılan eylemcilerden bazılarının Başkan Donald Trump yanlısı pankart ve tüfek taşıması dikkat çekti. Protestocuların sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği ve çok az katılımcının maske taktığı görüldü.

Eylemcilerin bazıları da toplantı odasına girmeye çalıştı ancak polis tarafından durduruldu. Silahlı protestocuların fotoğraflarını paylaşan Senatör Dayna Polehanki, bazı meslektaşlarının çelik yelek giydiğini söyledi.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs — Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

Hükümet karşıtı slogan atan eylemciler, eyaletin Demokrat Valisi Gretchen Whitmer’ı Hitler’le karşılaştırdı. Bu esnada bina dışında kalan protestocuların ‘Zorbalar darağacına gider’ yazılı bir pankart taşıdığı görüldü.

A sign currently on the lawn: pic.twitter.com/sPqeCfVUQ0 — Craig Mauger (@CraigDMauger) April 30, 2020

Michigan'da daha önce de 15 Nisan'da benzer amaçla ‘Trafiği Tıkama Operasyonu’ adı altında eylem düzenlenmişti. Yüzlerce eylemci, sokakları araçlarıyla tıkayarak Vali Gretchen Whitmer'ın getirdiği sokağa çıkma yasağını protesto etmişti. Bu, ülke çapında benzer eylemlerin fitilini ateşlemişti.

Whitmer, mart ayında ilasn edilen ve dün süresi dolan acil durumun 28 Mayıs’a kadar uzatılmasını öngören bir düzenlemeye imza atmıştı. Evde kalma zorunluluğu da 15 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

Protestonun ardından eyalet kongresinin Cumhuriyetçi kanadı önlemlerin uzatılmasını reddetti ve Vali Whitmer'a yetkisinin kısıtlanmasını talep eden bir dava açtı. Whitmer ise bunu üzerine acil durumun henüz geçmediğine dair bir kararname çıkarttı.