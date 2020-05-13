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    ABD 'Terörle Mücadelede İşbirliği Yapmayan Ülkeler' listesini açıkladı: Silah ve savunma hizmeti alamayacaklar

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD yönetimi, İran, Kuzey Kore, Suriye, Venezüella ve Küba'yı, 'terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapmayan ülkeler' olarak tescil ettiğini açıkladı.

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapmayan ülkeler' konusunda Kongrenin dün bilgilendirildiği kaydedildi.

    Buna göre ABD yönetimi, Silah İhracatı Kontrol Yasasının 40A(a) maddesine dayanarak, İran, Kuzey Kore, Suriye, Venezuela ve Küba'yı 2019 yılında "terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapmayan ülkeler" olarak belirledi.

    Diğer ülkeler daha önceki yıllarda da aynı listede yer alırken, Küba'nın 2015'ten sonra yeniden ilk kez 2019'da listeye girdiği kaydedildi.

    Söz konusu listede yer alan ülkelere ABD tarafında silah ve savunma hizmetleri satılamayacak.

    Bakanlık açıklamasında, İran'ın Hizbullah ve Kudüs Gücü gibi örgütler üzerinden bölgede birçok eyleme imza attığı ve 'dünyanın en büyük terör destekçisi devleti olmaya' devam ettiği savunuldu.

    Suriye hükümetinin ise Hizbullah da dahil birçok terör grubuyla işbirliği yapmaya devam ettiği ve bazı terör örgütlerine destek verdiği ileri sürüldü.

    Kuzey Kore bölümünde ise 1970'te bir Japon yolcu uçağının kaçırılmasında rol alan 4 Japon’un halen Kuzey Kore’de yaşadığına ve olayda rehin alınan 12 Japonya vatandaşının akıbetinin halen belirsiz olduğuna işaret çekildi.

    Venezüella'da Nicolas Maduro yönetiminin teröre kaynaklık eden eylemlerine devam ettiği savunulan açıklamada, Kolombiya hükümetiyle barış müzakereleri yapmak üzere 2017'de Havana’ya giden Ulusal Kurtuluş Ordusu mensuplarının Küba’da kalmaya devam ettiğine atıf yapılarak Küba'nın listeye dahil edildiği belirtildi.

     

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