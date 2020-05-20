ABD'de bir kafe aşçısı maske takması yönünde uyardığı kişi tarafından silahla vuruldu

ABD’nin Kolorado eyaletine bağlı Avrora şehrindeki bir kafe aşçısı maske takması yönünde uyardığı kişi tarafından silahla vuruldu.

Yerel KDVR televizyonunun polis tutanaklarına dayandırarak verdiği haberine göre olay, Waffle House kafeler zincirinden birinde meydana geldi. Kafe çalışanlarının ifadesine göre, 27 yaşındaki Calvin Watson 14 Mayıs gecesi sadece paket servis yapan kafeye geldi ve garsonun maske takmadığı taktirde siparişini alamayacağı yanıtıyla karşılaştı.

Watson, kafeden ayrıldı ve kısa bir süre sonra bir maskeyle geri döndü, ama onu takmadı. Kafe çalışanları, maske takmadığı taktirde belirlenen kurallar gereği siparişini kabul edemeyeceklerini tekrarladı. Genç adam, tezgaha tabancasını koyarak aşçıya 'beynini dağıtmaya hazır' olduğunu söyledi.

Ertesi akşam aynı kafeye tekrar gelen Watson’a yine servis yapılmadı. Watson, yüzüne yumruk attığı aşçının kaçmaya çalışması üzerine tabancayla ateş ederek göğsünden vurdu.

Hastaneye kaldırılan aşçının yarasının ağır olmadığı ve taburcu edildiği belirtildi. Watson, 18 Mayıs sabahı cinayete teşebbüs suçundan tutuklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın Aurora ve çevresinde maske takma zorunluluğu getirmediği, ancak kamuya açık yerlerde maske takılmasını tavsiye ettiği ifade edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı bir buçuk milyonu geçti. Şu ana kadar 92 bin kişi yaşamını yitirdi.