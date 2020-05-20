Eski Nissan CEO'su Ghosn'un kaçışına yardım ettiği için aranan 2 kişi ABD'de yakalandı

Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla aranan iki kişinin ABD’de gözaltına alındığı belirtildi.

Carlos Ghosn’un film gibi firarına yardım ettiği gerekçesiyle Japonya’da aranan eski özel kuvvetler mensubu Peter Taylor ve Michael Taylor’ın yakalandığı duyuruldu. İki adamın Massachusetts eyaletindeki Worcester’de video aracılığıyla hâkim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Carlos Ghosn, kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle ev hapsinde tutuluyordu. Ancak Ghosn 2019’un son günü özel bir jetle Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçmıştı.

Ghosn’un hava delikleri açılan bir müzik kutusu aracılığıyla kaçırıldığı belirtilmiş, bu kaçışa yardımcı olduğu iddiasıyla Türkiye’den de çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Japonya’nın talebi üzerine Interpol, Ghosn için kırmızı bülten çıkarmış ancak Japonya ile Lübnan arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor.