ABD medyası: Trump, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceğini yarın Rusya'ya bildirecek

New York Times, Başkan Donald Trump'ın üçüncü önemli silah kontrolü anlaşmasından da çekilmeyi planladığını, Açık Semalar Anlaşması ile ilgili kararını cuma günü Rusya'ya ileteceğini yazdı. Türkiye dahil 35 ülke anlaşmanın imzacısı.

Başkan Donald Trump'ın önemli bir silah kontrolü anlaşmasından daha çekilme yönünde karar verdiğini duyuran The New York Times gazetesi, bunun ABD ile Rusya arasında kalan son nükleer anlaşmadan, yani yeni START'dan da çekileceğinin işareti olduğu yorumunu yaptı.

Trump yönetiminden üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre, ABD Başkanı, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararına ilişkin yarın Rusya'yı bilgilendirecek.

Trump'ın çekilme gerekçesini 'Rusya'nın anlaşmayı tekrar tekrar ihlal etmesi' olarak sunacağını aktaran üst düzey yetkililer, anlaşmanın koşulları dahilinde, çekilmenin 6 ay içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Trump'a göre hep Rusya ihlalci

Her çekilmede olduğu gibi daha önce Rusya'yı anlaşmayı istismar ve ihlal etmekle suçlamış olan Trump, 2018 yaz sonunda imzaladığı 2019 bütçesiyle Rusya ile Açık Semalar Anlaşması ve 2010'da imzalanan Yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması ) Anlaşması'nı dondurmuştu.

Pentagon'dan Abhazya ve Güney Osetya mazereti

Savunma Bakanı Mark Esper, mart ayında yaptığı açıklamada, ABD'nşn anlaşmanın halihazırdaki şeklinden endişe duyduğunu, zira Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya ile sınırlarındaki uçuşlara sınırlama getirdiğini dile getirmişti.

Moskova, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Abhazya ve Güney Osetya'yı bağımsız devletler olarak tanıyor.

Türkiye dahil 35 ülke imzacı

Türkiye dahil 35 ülkenin taraf olduğu Açık Semalar Anlaşması, 1992 yılında, eski Doğu ve Batı Bloku ülkeleri arasında karşılıklı güven inşası amacıyla imzalanmıştı ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'da güven inşa etmek için en önemli adımlardan biri olmuştu.

2002 yılından beri yürürlükte olan anlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşu yaparak askeri eylemlerle ordular hakkında açıkça bilgi toplayabiliyor, böylece savaş hazırlığı olup olmadığına dair net fikir edinebiliyor.