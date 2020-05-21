Eski CIA Direktörü Hayden: Trump'ın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesi çılgınlık

ABD Başkan Donald Trump'ın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararını yarın Rusya'ya ileteceğine dair haberi yorumlayan CIA ve Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) eski direktörlerinden Michael Hayden, Washington'un anlaşmadan çekilmesini 'çılgınlık' olarak niteledi.

New York Times gazetesi, Trump'ın üçüncü önemli silah kontrolü anlaşmasından da çekilmeyi planladığını, Açık Semalar Anlaşması ile ilgili kararını cuma günü Rusya'ya ileteceğini yazmıştı. Trump, haberin ardından açıklama yaparak gelişmeyi doğrulamıştı.

Twitter'da Trump'ın kararıyla ilgili bir haberin altına yorum yazan Hayden, "Bu çılgınlık" ifadesini kullandı.

Hayden, daha önce CIA direktörlüğü görevinde bulunduğunu da anımsattı.

This is insane. I was the director of CIA. — Gen Michael Hayden (@GenMhayden) May 21, 2020

​Her çekilmede olduğu gibi Rusya'yı anlaşmayı istismar ve ihlal etmekle suçlamış bulunan Trump, 2018 yaz sonunda imzaladığı 2019 bütçesiyle Rusya ile Açık Semalar Anlaşması ve 2010'da imzalanan Yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması ) Anlaşması'nı dondurmuştu.

Türkiye dahil 35 ülke imzacı

Türkiye dahil 35 ülkenin taraf olduğu Açık Semalar Anlaşması, 1992 yılında eski Doğu ve Batı Bloku ülkeleri arasında karşılıklı güven inşası amacıyla imzalanmıştı ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'da güven inşa etmek için en önemli adımlardan biri olmuştu.

2002 yılından beri yürürlükte olan anlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşu yaparak askeri eylemlerle ordular hakkında açıkça bilgi toplayabiliyor, böylece savaş hazırlığı olup olmadığına dair net fikir edinebiliyor.