Floyd'un ölümünü oğlunun Michael Jackson dansıyla protesto eden Madonna'ya tepki

Ünlü şarkıcı Madonna’nın siyah George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesini protesto için oğlunun Michael Jackson şarkısıyla dans ettiği videoyu paylaşması tepkilere neden oldu.

ABD’li pop kraliçesi Madonna, sosyal medya hesabında, oğlu David Banda’nın Michael Jackson’ın They Don’t Care About Us (Onlar bizi umursamıyor) şarkısı eşliğinde dans ederken çekilen bir videosunu paylaştı.

Brutal murder travels around the world my son David Dances to honor and pay tribute to George and His Family and all Acts of Racism and Discrimination that happen on a daily basis in America. #davidbanda #JusticeforGeorgeFloyd #MichaelJackson pic.twitter.com/wLa6YKrYF1 — Madonna (@Madonna) May 28, 2020

Videonun altına bir not düşen Madonna, "Acımasız cinayeti tüm dünya konuşuyor. Oğlum David, George'u ve ailesini onurlandırmak; Amerika'da her gün yaşanan tüm Irkçılık ve Ayrımcılık Eylemlerine dikkat çekmek için dans ediyor” ifadelerini kullandı.

Maddona, #DavidBanda, #JusticeForGeorgeFloyd (GeorgeFloyd'e adalet) ve #MichaelJackson gibi etiketleri de ekledi.

‘Vay, ırkçılık bitti; teşekkürler tatlım’

Ancak ünlü şarkıcının bu Tweet'i sosyal medyada tiye alındı:

"Vay, ırkçılık gitti. Teşekkürler kız.”

Wow. Racism is gone. Thank you girl. — . (@unbotheredbliss) May 28, 2020

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"Oğluna ırkçılığı dans etmene izin verdiğin için gerçekten sana minnettarım."

I really appreciate you for allowing your son to dance away the racism for us. — thighentist (@indigogloves) May 28, 2020

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‘Tüm zamanların en kötü tweet’i’

Emekli profesyonel basketbolcu Rex Chapman ise daha ileri giderek, Madonna'nın tweeti'ni 'tüm zamanların en kötüsü' olarak nitelendirerek, " 'Irkçılığa karşı gelip mutfakta dans et' demek tuhaf bir şey. Michael Jackson'a mı? Ve diğer şeyler" ifadelerini kullandı.

Maybe the worst tweet of all time. “ come dance in the kitchen for racism” is a weird take. To Michael Jackson? And other things.🤣🤣 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 29, 2020

​Başka bir kullanıcı ise, "Dans için şükürler olsun. Irkçılığın ve polis şiddetinin hiçbir zaman sona ermeyeceğini düşündüm...Ancak ihtiyaç duyduğumuz tek şey dans ederek pistin tozunu attırmakmış" diye yazdı.

Whew Chile. Thank goodness for dance. I thought racism and police brutality would never end..... and all we needed to do was cut rug.



Got damn innovation! — tihs eoh dedaeh blad (@baldheadazzElle) May 29, 2020

​Diğer bir yorumdaysa, "Bu çöplük ve son derece saygısızca. Eğer gerçekten ırkçılıkla ve baskıyla mücadele etmek istiyorsan, eylemcilerin kefaletlerini ödemekte yardımcı ol ve Minnesota Özgürlük Fonu'na bağışta bulun" ifadeleri kullanıldı.

This is trash, and deeply disrespectful.



If you want to actually do something to help combat racism and oppression, donate to the Minnesota Freedom Fund to help pay the bail of protestors in Minneapolis.https://t.co/D0yDUAhtdK — Frederick Joseph (@FredTJoseph) May 29, 2020

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Ne olmuştu?

46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahlere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

Olayın yankıları hala devam ediyor.