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    George Floyd protestolarını takip eden CNN ekibi canlı yayında gözaltına alındı

    © AFP 2020 / Stephen Maturen
    ABD
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    ABD’de George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesinin ardından Minneapolis kentinde günlerdir devam eden protestoları takip eden CNN ekibi canlı yayında gözaltına alındı.

    George Floyd'un gözaltına alınırken polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolar üçüncü gününde artarak sürerken, göstericilere sık sık biber gazı ve plastik mermiyle karşılık veren Minnesota polisi bu kez de basını hedef aldı.

    Protestocular tarafından dün gece ateşe verilen polis merkezinin bulunduğu bölgede, bir polis kordonunun önünde canlı yayın yapan CNN muhabiri Omar Jimenez ve ekibi canlı yayında gözaltına alındı.

    CNN ekibi, bölgede gerçekleşen bir gözaltını kaydederken bundan rahatsız olan polis ekipten ayrılmasını istedi. Polislere kibarca karşılık veren ve basın kimlik kartlarını gösteren Jimenez, onların istedikleri bölgede çekim yapmaya devam edebileceklerini söyledi.

    Sosyal medya kullanıcıları siyah olmasına dikkat çekti

    Ancak polisin buna yanıtı, ellerini arkadan kelepçeleyerek Jimenez’i gözaltına almak oldu. Sosyal medya kullanıcıları, siyahlara karşı polis şiddetinin tekrar tartışmaya açıldığı bu dönemde gözaltına alınan Jimenez’in de siyah olmasına dikkat çekti.

    Jimenez’in ardından foto muhabir Leonel Mendez ve yapımcı Bill Kirkos da gözaltına alındı. Bu esnada yaşananları kaydeden kameraya da el konuldu.

    Vali özür diledi

    Olayın ardından CNN’in Başkanı Jeff Zucker’ın Minnesota Valisi Tim Walz’u telefonla aradığı, valinin gözaltı nedeniyle özür dilediği belirtildi. Walz’un tüm sorumluluğu üzerine aldığı ve gazetecilerin serbest bırakılması için araya girdiği kaydedildi. Gazeteciler, daha sonra serbest bırakıldı.

     

    Etiketler:
    Siyahlara polis şiddeti, Polis şiddeti, Tutuklama, Omar Jimenez, Tim Walz, George Floyd, Protesto, Polis, CNN, ABD, Minneapolis
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