ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi protestoların fitilini ateşledi: Siyahların hayatı önemlidir

ABD’nin Minneapolis kentinde, George Floyd adlı bir siyah vatandaşın gözaltına alınırken polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından geniş çaplı protestolar düzenlendi. Binlerce protestocu Floyd'un öldürüldüğü yerde ve Minneapolis Polis Merkezi önünde toplandı. Polis göstericilere biber gazı, plastik mermi ve ses bombasıyla karşılık verdi.
NASA’ya ait uzay aracı Curiosity, 248 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Mars’ın yüzeyine iniş tarihi olan 6 Ağustos 2012’den bu yana Dünya’ya Mars’ta kaydettiği fotoğrafları gönderiyor. Kızıl Gezegen’in keşfi için büyük önem taşıyan bu fotoğraflardan bazıları insanlar tarafından farklı şekillerde yorumlanabiliyor.
İran'a ait 5 petrol tankerinden ilk ikisinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezüella kara sularına ulaştığı açıklandı.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul’da da dükkanlar kepenk indirdi. Kepenklerin inmesi ile ortaya çıkan birbirinden ilginç grafitiler, megakentin görünmeyen yüzü oldu.
Rusya'da her yıl 24-25 Mayıs’ta okulların son sınıflarında okuyan öğrenciler için düzenlenen 'Son Ders Zili' etkinliği koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulanan kısıtlamalar kapsamında Eğitim Bakanlığı’nın kararı üzerine ilk defa sanal ortamda gerçekleşti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)