ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi protestoların fitilini ateşledi: Siyahların hayatı önemlidir

NASA’ya ait uzay aracı Curiosity, 248 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Mars’ın yüzeyine iniş tarihi olan 6 Ağustos 2012’den bu yana Dünya’ya Mars’ta kaydettiği fotoğrafları gönderiyor. Kızıl Gezegen’in keşfi için büyük önem taşıyan bu fotoğraflardan bazıları insanlar tarafından farklı şekillerde yorumlanabiliyor.