Trump-Twitter gerilimi tavan yaptı: Beyaz Saray'dan sosyal medya devine 'terör destekçiliği' suçlaması

Trump ile baş iletişim aracı olarak kullandığı Twitter arasındaki gerilim, ABD başkanlık seçimine 5 ay kalmış ve beyaz polisin siyah yurttaş katline karşı isyan patlak vermişken zirveye vardı. Son olarak Beyaz Saray, İran liderinin tweetini örnek gösterip sosyal medya devini 'terörizm, diktatörler ve dış propagandacılara izin vermekle' suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın her gün dünyaya defalarca seslendiği platform olan Twitter'ın seçimle ilgili bir mesajına 'bilgiyi doğrula' kaydı koyması üzerine Twitter'ı yasaklamaktan söz etmesi ve sosyal medyayı kontrol altına almaya yönelik kararname çıkarmasıyla başlayan gerilim, birkaç gün önce tasavvur edilemez aşamalara vardı.

Beyaz Saray, Twitter'ı 'terörizme, diktatörlere ve yabancı propagandacılara izin vermekle' suçladı.

Beyaz Saray resmi hesabından yapılan paylaşımda, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Filistin ile ilgili bir tweeti alıntılanarak, Twitter'a yüklenildi.

Paylaşımda, Hamaney'in mesajına ilişkin, "Bu tweet, Twitter'ın şiddeti yüceltmeye ilişkin kurallarını ihlal ediyor. Twitter, teröristlere, diktatörlere ve yabancı propogandacılara izin vermeye kararlı" denildi.

This Tweet violated the Twitter Rules about glorifying violence. However, @Twitter has determined that it will allow terrorists, dictators, and foreign propagandists to abuse its platform. pic.twitter.com/5Qi0m66Vnh — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2020

Beyaz Saray'ın Twitter'a yüklenmek için örnek gösterdiği tweette Hamaney şöyle yazmıştı:

"Filistin'in özgürleştirilmesi için mücadele etmek, Allah adına cihat etmektir. Böyle bir mücadelede zafer kesindir, çünkü kişi öldürülse bile 'en mükemmel iki şeyden birini' alacaktır. Filistin'e karşı suçlar, insanın vicdanını yaralar ve karşı durması için ilham verir."

Beyaz Saray, bunun ardından şu paylaşımda da bulundu:

"Başkan Trump, şiddeti yüceltmiyor. Şiddeti açıkça kınadı. (Twitter CEO'su) Jack Dorsey ve Twitter'ın ön yargılı, kötü niyetli 'gerçeği doğrulayıcıları' Twitter'ın bir platform değil, yayıncı olduğunu gösterdi."

The President did not glorify violence. He clearly condemned it.@Jack and Twitter's biased, bad-faith "fact-checkers" have made it clear: Twitter is a publisher, not a platform. https://t.co/lTm3Pxxaqg — The White House (@WhiteHouse) May 29, 2020

Dün ​Trump'ın kararnamesine, Twitter yönetimi, 'ifade özgürlüğünün ihlali', 'gerici ve politize olmuş bir yaklaşım' eleştirisini getirmişti.

Ardından Twitter, Minneapolis'teki olaylarda Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlara 'şiddeti yüceltme' uyarıları koymuştu.

Trump ise Twitter'ın 'şiddeti yüceltme' etiketinin ardından sosyal medya platformuna Çin ve Demokratlar üzerinden yüklenen paylaşım yapmıştı:

"Twitter, Çin ve radikal solcu Demokrat Parti'nin söylediği yalanlar ve yaptığı propagandaya ilişkin hiçbir şey yapmıyor. Twitter, Cumhuriyetçileri, muhafazakarları ve ABD Başkanını hedef alıyor."