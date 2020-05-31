Los Angeles'ta George Floyd protestoları kontrolden çıktı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için adalet talebiyle ülke çapında gerçekleştirilen protestolar kapsamında Los Angeles'ta da yapılan gösterilerin kontrolden çıkması nedeniyle yerel saatle 20:00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Los Angeles'lıların ifade özgürlüğünü ve şiddetten ya da vandalizmden korkmadan yaşama hakkını her zaman koruyacağız. Göstericilerin, güvenlik güçlerinin ve tüm Los Angeles sakinlerinin güvenliğini arttırmak için 20:00 ila 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacağız" dedi.

We will always protect free speech and Angelenos’ right to live without fear of violence or vandalism. To increase safety for demonstrators, law enforcement and all citizens of Los Angeles, we are putting a curfew in place from 8 p.m. to 5 a.m.

https://t.co/vy3XM760qb — MayorOfLA (@MayorOfLA) May 30, 2020

Yerel basına yansıyan görüntülerde, göstericilerin büyük caddeleri kapattığı, bazı polis araçlarının ateşe verildiği görüldü.

MASSIVE CROWDS ON FAIRFAX & LA CIENEGA. LOS ANGELES IS LIT. pic.twitter.com/8X9m4XJKGi — Chucky Beatz (@chucky_beatz) May 30, 2020

RIOTS UNDERWAY IN LOS ANGELES pic.twitter.com/BFTPR4d7AW — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020

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Ayrıntılar geliyor...

IF YOURE AT THE PROTEST IN LA LEAVE NOW GET OUT OF THERE AS SOON AS YOU CAN pic.twitter.com/wap22tXh8q — laura (@FlNELlINE) May 30, 2020

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