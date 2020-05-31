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    Beyonce, Floyd için 'tam adalet' istedi; Eilish, 'Biz de eziliyoruz' diyen beyazları payladı

    © AP Photo / Invision for Parkwood Entertainment/Daniela Vesco
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202005311042158023-beyonce-floyd-icin-tam-adalet-istedi-eilish-biz-de-eziliyoruz-diyen-beyazlari-payladi/

    ABD müzik endüstrisinin divası, Floyd'un katlinin her renkten insanı umutsuzluğa sürüklediğini, gerçek adaletin yerini bulması gerektiğini söylerken, genç yeteneği kolluk kuvvetlerinin siyahları hedef almasına odaklanılmasına itiraz eden beyazlara küfürle karışık sert tepki gösterdi.

    ABD'de siyah yurttaş George Floyd'un boğularak ölmesine neden olan beyaz polis şiddetine yönelik isyan büyürken, şöhretler de tepkilerini yükseltiyor. 

    Rapçi eşi Jay-Z ile birlikte siyahlara yönelik polis şiddetinin protesto edildiği gösterilere katılan ve bu gösterilerde gözaltına alınanların kefaletlerini ödeyen, zaman zaman şovlarında 'Kara Panterler' örgütüne gönderme yapan ünlü şarkıcı Beyonce, 30 Mayıs'ta Instagram hesabından bir video paylaştı.

    "George Floyd için adalete ihtiyacımız var. Gündüz gözü işlenen cinayete hepimiz tanıklık ettik" çağrısında bulunan 'diva', şunları söyledi:

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    If you want to demand more charges brought on all those involved in the death of George Floyd, click the link in my bio to sign the petition.

    Публикация от Beyoncé (@beyonce)

    "Kırıldık ve tiksinti duyduk. Bu acıyı normalleştiremeyiz. Sadece renkli insanlardan söz etmiyorum. Beyaz, siyah, kavherengi ya da arada herhangi bir şey olun, eminim ki, şu an Amerika'da devam etmekte olan ırkçılık karşısında umutsuzluk hissediyorsunuz."

    "İnsanlar artık anlamsız şekilde öldürülmesin. Renkli insanlar artık insandan daha az bir şey olarak görülmesin. Artık görmezden gelemeyiz. George hepimizin ailesi ve insanlığıdır. Ailemizdir, çünkü Amerikalı bir yurttaşımızdır. Bu şiddet dolu öldürmeleri ve cezasız kalmalarını pek çok kez gördük. evet biri resmen suçlandı, ama adaletin sağlanması hala çok uzakta."

    Silahsız Floyd'u arkadan ellerini kelepçeleyip yüz üstü yere yatırıp üstüne oturan ve 9 dakika boyunca boynunu dizleri arasında sıkıştırmak suretiyle nefessiz bırakarak öldüren beyaz polis memuru Derek Chauvin, tepkilerin ardından üçüncü dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarıyla tutuklandı, Chauvin ile ekibindeki üç polis memuru daha görevden uzaklaştırıldı. 

    Beyonce, şimdiye dek 6.7 milyondan fazla kez görüntülenen paylaşımında, Floyd'un ölümünden sorumlu tüm yetkililer hakkında daha ağır suçlamalarda bulunulmasını talep eden dilekçenin imzalanması çağrısı yaptı ve kampanyanın linkini verdi. 

    Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish de protestoların başını çeken "Siyahların yaşamı değerlidir" sloganlı harekete karşı "Tüm hayatlar önemlidir" itirazını getiren beyazlara tepki gösterdi. 

    Instagram'dan paylaşımda bulunan 19 yaşındaki şarkıcı, kolluk kuvvetlerinin siyah insanları hedef almaya devam etmesinden dikkati başka yöne çekmeye çalışan bir beyaz insan daha görürse 'aklını kaçıracağını' dile getirdi.

    "Kahrolasıca çenenizi kapayacak mısınız" diye çıkışan Eilish, şöyle devam etti:

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    #justiceforgeorgefloyd #blacklivesmatter

    Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

    "Sizin hayatınızın önemsiz olduğunu söyleyen yok. Hayatınızın kolay olduğunu söyleyen yok. Sizin hakkınızda bir şey söyleyen de yok. Siz p..tlar hepiniz her şeyi kendinizle ilgili bir şeye dönüştürmekten başka şey yapmıyorsunuz. Bu sizin hakkınızda bir mesele değil. İhtiyacı olan siz değilsiniz. Tehlikede olan siz değilsiniz."

    Şimdiye dek 5.1 milyondan fazla kez görüntülenen paylaşımında beyazlara "İsteyin ya da istemeyin, ayrıcalıklısınız" diye seslenen Eilish, "Toplum sırf beyazsınız diye size ayrıcalık veriyor. Yoksul olabilirsiniz, hayat mücadelesinde olabilirsiniz, yine de teninizin rengi size farkında olduğunuzdan daha fazla ayrıcalık veriyor" diye izah etti.  

    Beyaz ayrıcalığının beyazlara 'ten renkleri nedeniyle hayatta kalıp kalmayacaklarına dair endişelenmek zorunda kalmadan' yaşamalarını sağladığını söyleyen Eilish, "Tüm hayatlar önemliyse, o zaman neden siyah insanlar sırf siyah oldukları için öldürülüyor. Niye göçmenler zulme uğruyor? Niye beyazlara diğer ırklardan insanlara sunulmayan fırsatlar sağlanıyor?" diye sordu.

    "'Siyahların hayatları önemlidir' sloganı, diğer hayatların önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece toplumun siyahların hayatının bir s..im önemli olmadığını düşündüğü gerçeğine dikkat çekiyor" vurgusu yapan genç şarkıcının paylaşımını övüp yorum yapanlar arasında Michelle Pfeiffer, Halle Berry, Ty Dolla Sign, Ava DuVernay, Joan Smalls gibi yıldızlar da vardı.

    Beyonce ve Eilish gibi Grammy rekortmeni şarkıcılardan Taylor Swift de ABD Başkanı Donald Trump'ı ırkçı şiddeti körüklemekle suçlayıp "Seni kasımdaki seçimle başkanlıktan göndereceğiz" diye tweetlemişti.

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