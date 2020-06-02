Trump'ın konuşması sırasında Beyaz Saray önünde protestocular ile polis arasında çatışma

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki Gül Bahçesi'nde açıklama yaptığı sırada George Floyd'un öldürülmesini protesto eden eylemciler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyah yurttaşın öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm şiddetiyle sürüyor.

Protestolar son saatlerde Başkan Donald Trump'ın Gül Bahçesi'nde açıklama yaptığı Beyaz Saray'ın önünde de devam etti.

Sosyal medya paylaşımlarına göre açıklama öncesinde onlarca protestocu Beyaz Saray önünde toplandı.

Within ten minutes, all of the protesters in front of the White House were moved before the president began speaking in the Rose Garden. You can still hear flash bangs going off. pic.twitter.com/n0ZrDlP8Mj — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) June 1, 2020

​CNN'in aktardığına göre ise, Beyaz Saray konutu önü, şiddetli çatışmalara sahne oldu.

The area outside the #WhiteHouse looks like a warzone right now 💥💥💥💥pic.twitter.com/c7FmH6TwUz — Jeremy Song (@tezuma75) June 1, 2020

​CNN'in Beyaz Saray muhabiri Allie Malloy, çatışmaların Trump'ın açıklamasından 5 dakika önce şiddetlendiğini bildirdi.

This is what happened on the other side of the White House only 5 minutes before President Trump began remarks in the Rose Garden. pic.twitter.com/n3UNLTBAKn — Allie Malloy (@AlliemalCNN) June 1, 2020

#BREAKING: Tear gas has been fired at protesters near the White House. pic.twitter.com/RUN4jNewPE — Bobby Dupree (@bobbydupree) June 1, 2020

ABD Başkanı Trump, açıklamasında ülkedeki şiddet olaylarına müdahale etmek için binlerce ağır silahlı askeri personeli ve güvenlik gücünü görevlendirdiğini bildimişti.