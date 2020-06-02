Atlanta'da orantısız güç kullanan iki polis görevden alındı

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, George Floyd'un öldürülmesinin protesto edildiği sırada iki kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı.

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'te siyah George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini takiben kentte yaşanan protestolarda iki polisin aşırı güç kullandıkları gerekçesiyle görevine son verildiğini duyurdu.

Bottoms, düzenlediği basın toplantısında söz konusu kararın, polislerin sebepsiz yere iki kişiyi araçtan zorla çıkararak gözaltına aldığı video görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından alındığı bilgisini paylaştı.

AP'nin haberine göre belediye başkanı, olaya karışan üç polisin de soruşturma bitene kadar masa başı göreve alındığını söyledi.

Two Atlanta police officers are finally fired after body-camera footage showed they used excessive force in protest incident. Please tell me how anybody thinks this is remotely okay?! Or why so many cops are covering their badge numbers and body cams pic.twitter.com/pWHvmbILaj — Sytrux (@Sytruxx) May 31, 2020

Bottoms, ayrıca açıklamasında gözaltına alınan iki kişinin serbest bırakıldığını ve haklarındaki suçmaların düştüğünü belirtti.

Önceki gün konuya dair açıklamada bulunan Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields da görüntülerin 'şok edici' olduğunu dile getirmişti.