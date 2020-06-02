Eski boks şampiyonu Floyd Mayweather, George Floyd'un cenazesinin tüm masraflarını ödeyecek

Eski boks şampiyonu Floyd Mayweather, polis şiddeti sonucu öldürülen George Floyd’un tüm cenaze ve anma masraflarını karşılamayı teklif etti. Ailenin, bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

ABD’de George Floyd’un gözaltına alınırken polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, acılı Floyd ailesine bir destek de eski boks şampiyonu Floyd Mayweather’dan geldi.

Mayweather’ın bizzat aileyle temasa geçtiği ve Floyd’un 9 Haziran’da Houston’da düzenlenecek cenazesinin tüm masraflarını karşılamayı teklif ettiği belirtildi.

TMZ adlı internet sitesi, Mayweather’ın Minnesota ve Kuzey Karolina’daki anma etkinliklerini de karşılayacağını açıkladı.

Floyd Mayweather Jr. will take care of George Floyd's funeral expenses following Floyd's tragic death in Minneapolis on May 25 https://t.co/OJZUONeLS1 — Sports Illustrated (@SInow) June 1, 2020

Haberler üzerine Floyd Mayweather’in kurucusu olduğu Mayweather Promotions adlı şirketin CEO’su Leonard Ellerbe bir açıklama yaptı.

ESPN.com’a konuşan Ellerbe, “Muhtemelen bunu söylediğim için bana kızacak, ama evet, cenazeyi kesinlikle ödüyor” dedi.

Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biri olarak görülen Floyd Mayweather, beş kemer kazandıktan sonra 2017’de emekli oldu. Mayweather, daha önce de eski rakiplerinden birinin cenaze masraflarını karşılamasıyla gündeme gelmişti.

Mayweather’ın 1998 yılında şampiyonluk maçında karşılaştığı ve onu yenerek ilk unvanını elde ettiği Genaro Hernandez, bundan 13 yıl sonra kanser nedeniyle yaşamını yitirmiş, Mayweather da eski rakibinin cenazesini karşılamıştı.