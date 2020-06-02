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    Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasının ardından yerleşkeden çıkarak Beyaz Saray'ın yakınındaki St. Johns Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil ile yürüdü. Kilisenin önüne gelen Trump, İncil ile poz verdi.

    İncil'i aksesuar, kiliseyi dekor yapan Trump'a dini liderlerden tepki: Din, siyasi alet; tanrı, oyuncağınız değildir

    © REUTERS / TOM BRENNER
    ABD
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    ABD'de bir yandan koronavirüs pandemisinde vaka ve ölüm sayısında rekor, diğer yandan beyaz polisin silahsız siyah yurttaş George Floyd'u boğarak öldürmesi karşısında çıkan isyan, Başkan Donald Trump'ın koltuğunu sallıyor. Bu dönemde Trump'ın elinde İncil'le kilise dolaşarak olayların üzerine gitmesi, dini liderler tarafından hoş karşılanmadı.

    Dün Beyaz Saray'da protestocuları tehdit eden açıklamalar yaptıktan sonra yakındaki St. John Episkopal Kilisesi'ne elinde tuttuğu İncil'le yürüyen, bugün de Papa 2. Jean Paul'ün adını taşıyan ibadethaneyi ziyareti programına alan Başkan Donald Trump'a dini liderler sert tepki gösterdi.

    Washington Episkopal Piskoposu Mariann Budde, "İsa'nın öğretilerine aykırı bir mesaj için arka fon oluştursun diye Yahudi-Hıristiyan geleneğinin en kutsal metnini ve izin almaksızın benim yetki alanımdaki kiliselerden birini kullandı" dedi. 

    Vatikan'ın iletişim başkanlığına danışmanlık yapan Cizvit rahip James Martin de şöyle tweetledi:

    "Açık konuşayım. Bu mekruhtur. İncil sizin yaslanacağınız bir dekor değildir. Kilise, fotoğrafçılara poz verme sahnesi değildir. Din, siyasi alet değildir. Tanrı sizin oyuncağınız değildir."

    'En kasti dini istismar'

    İnançlararası İttifak Başkanı, Haham Jack Moline de şu görüşü dile getirdi:

    "Başkan Trump'ın ırksal adalet çağrılarına yanıt olarak ve barışçı protestocuları kovalamak için askeri güç kullanmasının ardından St. John Episkopal Kilisesi önünde elinde İncil tutması, hayatımda gördüğüm en kasti dinin kötüye kullanılmasıydı."

    ABD Başkanı'nın protestocuları 'terörist' diye nitelediği, başkente ağır silahlı askerler konuşlandırdığını açıkladığı ve eylemleri ABD ordusunun müdahalesiyle bastırmakla tehdit ettiği konuşmasının ardından, kiliseye yürüyebilmesi gerekçesiyle Beyaz Saray’ın önünde barışçı gösteri yapanlar hedef alınmış, protestocular polis ve Ulusal Muhafız askerleri tarafından göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi sıkılarak dağıtılmıştı

    Ardından Trump Beyaz Saray’dan çıkıp, Lafayette Parkıını yürüyerek geçip, St. John Episkopal Kilisesi’ne gitmiş, burada üzerinde “Tanrı Sevgidir” yazan bir İncil’le poz vermişti.

    Washington Episkopal Piskoposu Budde, kendi yönetimindeki kiliseye Trump'ın ani baskınını "Kiliseyi aksesuar olarak kullanmak uğruna bölgeyi göz yaşartıcı gazla temizleyeceklerini söylemek için nezaketen bile olsa aranmadım" diye eleştirdi.

    Budde “Biz, George Floyd’un ve sayısız kişinin ölümü için adalet arayanlarla birlik olduk. Ve ben gördüklerime inanamıyorum. Başkan Trump’ın kilise adına konuşmasını istemiyorum. Kendimizi başkanın mesajlarından ayrı tutuyoruz" vurgusunu yaptı.

    Dinle alakasız Başkan'a dindar kesimlerin desteği tam

    Siyah Başpiskopos Michael Curry de Trump’ı, İncil’i ‘partizan siyasi amaçlar için kullanmakla' suçlayarak “George Floyd için, acı çeken herkes için, liderlerin özgür ve adaletli bir ulus olmamıza yardım etmesine ihtiyacımız var" dedi.

    Belli bir kilisenin üyesi olmayan, ayinlere nadiren katılan ve tanrıdan af dilemekten hoşlanmadığını sık sık dile getiren Trump, buna rağmen ABD'deki muhafazakar kesimlerin yoğun desteğine sahip.

    Etiketler:
    Siyasi, Siyaset, İncil, Washington DC, Donald Trump, Kınama, Eleştiri, Tepki, dini lider, Kilise, George Floyd, ABD
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