ABD, Rus Tu-95 bombardıman uçaklarına refakat etmek için bir haftada ikinci kez savaş jetlerini havalandırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 avcı uçaklarının Rus-Amerikan sınır bölgesinde planlı uçuş gerçekleştiren dört Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçağına refakat ettiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya-ABD sınır bölgesinde planlı uçuş gerçekleştiren dört Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçağına ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 avcı uçaklarının refakat ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tam bir hafta önce buna benzer bir açıklamada bulunmuştu.

Açıklamada, “Dört Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Çukçi, Bering ve Ohotsk denizleri ile Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmındaki tarafsız karasuları üzerinde planlı uçuş icra etti. Uçaklar Çukotka Özerk Okrugu ve Amur bölgesindeki havalimanlarından havalandı” ifadelerine yer verildi.

‘Rotanın bazı aşamalarında F-22 avcı uçakları refakat etti’

Uçuşun yaklaşık 11 saat sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Rotanın bazı aşamalarında Rus uçaklarına ABD Hava Kuvvetlerine ait F-22 avcı uçakları refakat etti” denildi.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli uçakların Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık Denizi semalarında düzenli olarak uçuşlar gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, tüm uçuşların ‘uluslararası kurallara titizlikle uyularak’ gerçekleştirildiğinin altını çizdi.