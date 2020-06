Çin'e 'toplama kamplarını inşa etmeye devam etme' tavsiyesi verdiği iddia edilen Trump, Uygur tasarısını onayladı

Trump, yazılı açıklamayla Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.

Tasarı, Senato'da 15 Mayıs'ta, Temsilciler Meclisi'nde de 27 Mayıs'ta onaylanarak Trump'ın imzasına sunulmuştu.

Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor. Tasarıda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.

Bolton'ın kitabına göre Trump, seçimleri kazanmak için Şi'den yardım istemiş

Öte yandan, Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray anılarını yazdığı kitapta ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'toplama kamplarını inşa etmeye devam etme' tavsiyesi verdiğini iddia etti.

Bolton'ın salı günü satışa çıkacak 'The Room Where It Happened' (Olayın Gerçekleştiği Oda) adlı kitabında yer alan iddialara göre Trump, 2019'da Japonya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya geldiği Çin liderine 'Uygur Müslümanlarını yeniden eğitmek için toplama kamplarını inşa etmeye devam etmesi gerektiğini, çünkü yapılması gereken şeyin tam olarak bu olduğunu' söyledi.

Bolton'ın iddiasına göre Trump ayrıca, Çin lideri Şi'den, ABD'den daha fazla tarımsal ürün satın alarak 2020 ABD seçimlerini kazanması konusunda kendisine yardım etmesini istedi.