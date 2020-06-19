James Jeffrey: Birleşik Arap Emirlikleri, Şam ile normalleşme çabalarına devam ederse yaptırımlara maruz kalabilir

Suriye hükümeti ile yeniden ilişkilerini geliştirmek isteyen ülkelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeffrey, BAE'nin, ABD'nin Şam ile ilişkilerini normalleştirip, ülkede yeniden büyükelçilik açma girişimlerine şiddetle karşı çıktığını bildiğini ifade etti.

BAE yönetiminin Şam'da elçilik açma girişimlerine ilişkin bir soruya Jeffrey, "Bağımsız bir ülkedirler, bu kararları alabilirler. Ancak biz onlara bunun çok kötü bir fikir olduğunu açıkça belirttik. Bu adımlar BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını uygulamaya veya tüm bölge için sorun olan bu çatışmayı bitirmeye yardımcı olmayacaktır" diye konuştu.

BAE vatandaşları veya şirketlerinin Şam ile iş yapmasına ilişkin ise Jeffrey, "Ekonomik faaliyetlere ilişkin olarak gerek BAE vatandaşı olsun gerek başka bir ülkenin vatandaşı olsun koşulları taşıdıkları anda yaptırımların hedefindedirler" değerlendirmesinde bulundu.

Sezar Yasası geçen yıl aralık ayında kabul edilmiş ve yasa kapsamında yönetime, 180 gün içinde yürürlüğe girmesi şartı konulmuştu. 180 günlük süre geçen günlerde dolduktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı, bu yasa kapsamında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine almıştı.